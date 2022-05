(Di sabato 28 maggio 2022) L’è alla ricerca di un allenatore per sostituire, che ha lasciato i bianconeri pochi giorni dopo la fine del campionato Dopo l’addio diarrivato come un fulmine a ciel sereno in casa, è tempo di cercare unper proseguire il lavoro intrapreso dai bianconeri. La prima scelta è Paolo, ma è ancora vincolato da un contratto con il Venezia, con cui dovrebbe parlare se volesse accettare la proposta friulana. Gli altrinel mirino sonoe Semplici, due profili che piacciono alla dirigenza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

salernonotizie : L’Udinese cala il tris a Salerno: all’Arechi è psicodramma granata - Ga_Go83 : @DonDie_Sospeso @Udinese_1896 questo giro ci siamo tolti dalle balle due rossolbu, spero l'anno prossimo nel tris e… - infoitsport : L’Udinese cala il tris a Salerno: all’Arechi è psicodramma granata - zazoomblog : Salernitana Udinese 0-3 LIVE: capolavoro di Udogie tris friulano - #Salernitana #Udinese #LIVE: - 87Adilio : RT @OfficialUSS1919: 42' Tris dell'#Udinese. Udogie porta a tre le marcature per gli ospiti con uno splendido tiro all'incrocio dei pali. #… -

Calcio News 24

... che ha lasciato i bianconeri pochi giorni dopo la fine del campionato Dopo l'addio di Cioffi arrivato come un fulmine a ciel sereno in casa, è tempo di cercare un sostituto per proseguire il ...Nel finale di frazione Udogie cala pure ilal 42 con una bella conclusione. Tuttavia, proprio ...- Tommaso Giulini in diretta a Sky/ Video "Ci hai fatto un'infamata" VIDEO SALERNITANA: IL ... Udinese, un tris di nomi per la panchina: da Zanetti a Maran, chi sarà il sostituto di Cioffi ROMA - La Serie A dopo aver assegnato il 19° scudetto tricolore al Milan ha visto la salvezza della Salernitana e l'addio del Cagliari alla massina serie che non è riuscita ad approfittare del crollo ...Video Salernitana Udinese (0-4): i gol e gli highlights della partita che si è giocata allo stadio Arechi, valida per la 38^ giornata di Serie A.