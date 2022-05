Udinese, trovato il sostituto di Cioffi per la prossima stagione (Di sabato 28 maggio 2022) L’Udinese ha già scelto il sostituto di Cioffi per la prossima stagione, ecco il suo nome. Udinese Sottil panchinaL’Udinese ha già da tempo ottenuto l’obiettivo salvezza per questa stagione e i friulani si sono a lungo dedicati alla scelta del futuro allenatore per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la prossima guida dei bianconeri in panchina sarà Andrea Sottil. Quest’ultimo viene da una buona stagione in Serie B con l’Ascoli e in panchina ha avuto già molte esperienze con altre squadre. Coi toscani è riuscito a piazzarsi sesto in classifica e ad accedere ai playoff, persi poi ... Leggi su rompipallone (Di sabato 28 maggio 2022) L’ha già scelto ildiper la, ecco il suo nome.Sottil panchinaL’ha già da tempo ottenuto l’obiettivo salvezza per questae i friulani si sono a lungo dedicati alla scelta del futuro allenatore per la. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, laguida dei bianconeri in panchina sarà Andrea Sottil. Quest’ultimo viene da una buonain Serie B con l’Ascoli e in panchina ha avuto già molte esperienze con altre squadre. Coi toscani è riuscito a piazzarsi sesto in classifica e ad accedere ai playoff, persi poi ...

Advertising

RoccoChiarenza : RT @86_longo: ? Accordo trovato: la #Juventus rinnova il contratto di #Ranocchia fino al 2026. Ora prestito in A: Verona e Udinese in corsa… - ZonaBianconeri : RT @newsjlive: ? Accordo trovato: la #Juventus rinnova il contratto di #Ranocchia fino al 2026. Ora prestito in A: Verona e Udinese in cors… - newsjlive : ? Accordo trovato: la #Juventus rinnova il contratto di #Ranocchia fino al 2026. Ora prestito in A: Verona e Udinese in corsa. (@86_longo) - sportli26181512 : Juve: Ranocchia rinnova fino al 2026, può andare in prestito a Udinese o Verona - ZonaBianconeri : RT @Fidanzaluca02: Come detto settimane fa, la #juventus era vicino al rinnovo di #Ranocchia, oggi arrivano conferme. Accordo trovato: la J… -