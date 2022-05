Ucraina: senato Usa presenta risoluzione che condanna uso fame come arma di guerra (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag. (Adnkronos) - Il senato degli Stati Uniti ha presentato una risoluzione che condanna l'uso della fame come arma di guerra in Ucraina e in altri paesi. Lo rivela la testata Ucraina Voice of America, citando uno degli promotori del documento, il senatore democratico Robert Menendez, secondo cui "far morire di fame i civili come strumento di guerra è un crimine di guerra. In un momento in cui Putin continua a tagliare i porti ucraini e a distruggere l'agricoltura, cercando di far morire di fame quegli ucraini sopravvissuti ai suoi bombardamenti indiscriminati - ha aggiunto - sono orgoglioso di unirmi ai miei ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag. (Adnkronos) - Ildegli Stati Uniti hato unachel'uso delladiine in altri paesi. Lo rivela la testataVoice of America, citando uno degli promotori del documento, ilre democratico Robert Menendez, secondo cui "far morire dii civilistrumento diè un crimine di. In un momento in cui Putin continua a tagliare i porti ucraini e a distruggere l'agricoltura, cercando di far morire diquegli ucraini sopravvissuti ai suoi bombardamenti indiscriminati - ha aggiunto - sono orgoglioso di unirmi ai miei ...

