Ucraina | Ria Novosti | ' Kherson chiude i confini con territorio ucraino'

(Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag. (Adnkronos) - La regione dioccupata dalla Russia ha chiuso i suoicon le aree ucraine circostanti. Lo ha reso noto l'agenzia di Stato russa Ria, citando Kirill Stremousov, vice capo dell'amministrazione insediata dalla Russia a. "Il confine è ora chiuso per motivi di sicurezza... non consigliamo affatto di viaggiare in, a prescindere dal motivo", ha detto Stremousov. "I valichi di frontiera dicon le regioni ucraine di Mykolaiv e Dnipropetrovsk sono chiusi, mentre resta possibile il viaggio daalla Crimea o alle aree di Zaporizhzhia controllate dai russi", ha aggiunto Stremousov. Quasi tutta, situata nell'meridionale, è stata occupata dalla Russia ...

Sono circa 30.000 i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, secondo l'esercito di Kiev. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito ucraino indica che do ...