Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Malpezzi, 'Governo rappresenta Italia, azione Salvini estemporanea' - - 1237171aa : RT @La7tv: #omnibus Botta e risposta tra Fabio #Rampelli (FdI) e Simona #Malpezzi (PD): 'Signora, la destra è sempre stata atlantista. Noi… - GiorgiaPremier : RT @La7tv: #omnibus Botta e risposta tra Fabio #Rampelli (FdI) e Simona #Malpezzi (PD): 'Signora, la destra è sempre stata atlantista. Noi… - FratellidItalia : RT @La7tv: #omnibus Botta e risposta tra Fabio #Rampelli (FdI) e Simona #Malpezzi (PD): 'Signora, la destra è sempre stata atlantista. Noi… - massimotwiter1 : RT @La7tv: #omnibus Botta e risposta tra Fabio #Rampelli (FdI) e Simona #Malpezzi (PD): 'Signora, la destra è sempre stata atlantista. Noi… -

La posizione è condivisa da Simonae dalla capogruppo del M5S Mariolina Castellone , e ... poi c'è la questione del superbonus e c'è la legge elettorale , ci sono le armi per l'. E ...... dice la capogruppo in Senato Simona, "tutte le forze di maggioranza si dimostrino ...che il premier si presenti in aula (cosa che ha già fatto pochi giorni fa) per riferire sue ...Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Draghi rappresenta il Paese e Di Maio è il ministro degli Esteri. Quella di Salvini è un azione estemporanea e senza senso che mina la credibilità del Paese e non fa gli i ...“Siamo riusciti a venir via da Severodonetsk prima che crollasse il ponte; nel fine-settimana proveremo a tornare, ma probabilmente solo a Lysychansk, senza poterci più spingere oltre: la situazione è ...