Ucraina, la guerra folle: 30mila soldati russi uccisi dall’inizio dell’invasione. 207 aerei abbattuti e 13 navi di Mosca affondate (Di sabato 28 maggio 2022) Numeri impressionanti per una guerra inutile: sarebbero circa 30.000 i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, secondo l'esercito di Kiev. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito ucraino indica che dopo 94 giorni di conflitto si registra anche l'abbattimento di 207 caccia, 174 elicotteri e 503 droni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 28 maggio 2022) Numeri impressionanti per unainutile: sarebbero circa 30.000 iindall'inizio dell'invasione, secondo l'esercito di Kiev. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da, l'esercito ucraino indica che dopo 94 giorni di conflitto si registra anche l'abbattimento di 207 caccia, 174 elicotteri e 503 droni L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

GiovaQuez : Rovelli: 'Io so che in Ucraina c'è stata una guerra civile, i numeri dei morti prima dell'intervento della Russia e… - GiovaQuez : Rovelli: 'La guerra CIVILE in Ucraina in cui la Russia è intervenuta. Perché ci sono ucraini che combattono contro… - CarloCalenda : Quando Salvini chiede la fine della guerra sembra Miss Universo che invoca la pace nel mondo dopo la sua vittoria.… - Vito59339482 : @Pnk4Tweet @jacopo_iacoboni La guerra in Ucraina non ha nulla a che vedere con la democrazia e la libertà. È un reg… - massimo_cagnin : RT @DeaMarianna: Non ho visto nessuna bandiera per Kurdistan oppure palestina irak. ..invece per ucraina i social pieni con la bandiera ucr… -