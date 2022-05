Ucraina: intelligence Kiev, 'anche in Russia casi di stupro da parte di militari russi' (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag. (Adnkronos) - L'esercito russo ha iniziato a commettere stupri anche nella Federazione Russa. Risulta da una conversazione telefonica intercettata dal servizio di sicurezza ucraino, nella quale una donna russa parla con il marito militare, affermando che nella regione di Belgorod, al confine con l'Ucraina, utilizzata come punto di trasbordo dall'esercito russo, "le denunce di stupro sono aumentate in modo significativo, specialmente nei territori di Valuyka, Urazovo, Weidelevka". I casi di stupro sarebbero diventati più frequenti con l'arrivo di soldati russi da altre regioni e la donna riferisce al marito il caso di una ragazza il cui appuntamento con un militare russo si è trasformato in uno stupro da parte di quindici soldati. Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag. (Adnkronos) - L'esercito russo ha iniziato a commettere stuprinella Federazione Russa. Risulta da una conversazione telefonica intercettata dal servizio di sicurezza ucraino, nella quale una donna russa parla con il marito militare, affermando che nella regione di Belgorod, al confine con l', utilizzata come punto di trasbordo dall'esercito russo, "le denunce disono aumentate in modo significativo, specialmente nei territori di Valuyka, Urazovo, Weidelevka". Idisarebbero diventati più frequenti con l'arrivo di soldatida altre regioni e la donna riferisce al marito il caso di una ragazza il cui appuntamento con un militare russo si è trasformato in unodadi quindici soldati.

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il servizio di intelligence ucraino ha pubblicato su Telegram un'intercettazione audio in cui un militare… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Putin sarebbe scampato ad un attentato dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Lo sostiene Kyrylo Budanov,… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il numero dei militari russi morti in Ucraina nei primi tre mesi di guerra è simile a quello registrato n… - TV7Benevento : Ucraina: intelligence Kiev, 'anche in Russia casi di stupro da parte di militari russi' - - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione ??Il #WashingtonPost si chiede se le ARMI inviate in #Ucraina andranno nelle m… -