Ucraina | Fedriga Lega | ' difendere con forza valori occidentali | muoversi dentro sfide Ue'

Roma, 28 mag (Adnkronos) - "Rispetto all'Ucraina dobbiamo dirlo con forza che in questa guerra c'è un aggressore e un aggredito e non c'è dubbio che tutti noi dobbiamo difendere con altrettanta forza i valori occidentali e i valori delle democrazie occidentali che hanno consegnato alla nostra generazione una stagione di pace, libertà e benessere. Dopo di che se mi si chiede se l'occidente ha dei problemi io rispondo: sì, sicuramente sì". Lo ha detto Massimiliano Fedriga a un convegno organizzato da Ambrosetti a Gorizia rispondendo a una domanda del direttore del Foglio Claudio Cerasa. "Se mi si chiede se l'occidente ha fatto degli errori io rispondo altrettanto sicuramente sì, senza dubbio. Ma tutto questo ragionamento non può mettere ...

