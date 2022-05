Ucraina | Fassino | ' iniziative estemporanee danneggiano credibilità Italia'

(Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "La diplomazia è impegnata da mesi per far tacere le armi. Lepersonali ednon solo sono inopportune, ma anche dannose per la nostra". Lo scrive, su Twitter, Piero, presidente della commissione Esteri della Camera.

Claudio Graziano, presidente di Fincantieri, Piero Fassino, presidente della Commissione Esteri, giornalista, Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo e la scrittrice Yaryna Grusha Possamai