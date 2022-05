Advertising

Fantacalcio : UFFICIALE - Tudor lascia il Verona: il comunicato - napolista : #Tudor lascia il #Verona: «Non c’erano i presupposti per proseguire insieme» Il club comunica sul suo sito l’inter… - Goalist_it : ?? Cambia l’allenatore del #Verona, #Tudor saluta ???? - internewsit : UFFICIALE - Tudor lascia il Verona! La nota del club sulla rescissione - - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: L'Arena - 'Tudor lascia, tocca a Cioffi, già pronto un biennale' -

IlNapolista

... intanto, il ds Tony D'Amicodopo sei anni il club veneto come ufficializzato in una nota ... D'Amico vantava un ottimo feeling con l'ex allenatore Ivan Juric e poi Igorche dopo il ...Igorè vicino ai saluti : al suo posto, sulla panchina dell'Hellas Verona, si avvicina ... Il direttore sportivo Tony D'Amicol'Hellas Verona per la nuova avventura all'Atalanta al posto di ... Tudor lascia il Verona: «Non c'erano i presupposti per proseguire insieme» - ilNapolista L’allenatore croato lascia Verona per altri lidi. Al suo posto dovrebbe arrivare Cioffi. Ora è ufficiale. Come annunciato nei giorni scorsi, Igor Tudor non è…Read More ..."Hellas Verona FC comunica l’interruzione consensuale del rapporto professionale con mister Igor Tudor. “Decisione difficile, perché nel Verona ho trovato un ambiente di lavoro e un gruppo di ...