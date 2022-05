Tudor, addio Verona: 'Non c'erano i presupposti'. Pronto Cioffi (Di sabato 28 maggio 2022) Dopo una stagione ben al di sopra delle aspettative, le strade di Igor Tudor e del Verona si separano. Ad annunciarlo è lo stesso club veneto con un comunicato ufficiale, in cui informa tifosi e ... Leggi su gazzetta (Di sabato 28 maggio 2022) Dopo una stagione ben al di sopra delle aspettative, le strade di Igore delsi separano. Ad annunciarlo è lo stesso club veneto con un comunicato ufficiale, in cui informa tifosi e ...

Advertising

Gazzetta_it : #Tudor, addio Verona: 'Decisione difficile, non c'erano i presupposti'. Pronto Cioffi - fant_chia_amor : RT @NickCecca: Gabriele Cioffi sarà il prossimo allenatore del Verona. Dopo l’addio di Tudor, tutto verrà definito. Per lui è pronto un con… - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Hellas: Tudor pronto all'addio, Cioffi sempre più vicino - TuttoHellasVer1 : Hellas: Tudor pronto all'addio, Cioffi sempre più vicino - Cucciolina96251 : RT @NickCecca: Gabriele Cioffi sarà il prossimo allenatore del Verona. Dopo l’addio di Tudor, tutto verrà definito. Per lui è pronto un con… -