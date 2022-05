Trump in Texas: “Mandiamo miliardi in Ucraina invece di difendere le nostre scuole” (Di sabato 28 maggio 2022) Al meeting della National Rifle Association accolto da un’ovazione l’ex presidente Usa: «Appena torno alla Casa Bianca eliminerò il male» Leggi su lastampa (Di sabato 28 maggio 2022) Al meeting della National Rifle Association accolto da un’ovazione l’ex presidente Usa: «Appena torno alla Casa Bianca eliminerò il male»

Agenzia_Ansa : La strage nella scuola in Texas, la polizia: 'Il killer ha sparato almeno 100 colpi'. Domenica il presidente Biden… - Giorgiolaporta : Che strano: per ogni #strage sotto #Trump la responsabilità era direttamente del Presidente che non aboliva le… - ChristiDurando : RT @alanfriedmanit: Al convegno in Texas del lobby per le armi #NRA Trump leggi i nomi dei bambini uccisi in modo volgare e poi dice che bi… - M_arioC : La proposta di #Trump dopo la strage in #Texas? Semplice! “Armare gli insegnanti” ?? - amoscaroli : RT @LaStampa: Trump in Texas: “Mandiamo miliardi in Ucraina invece di difendere le nostre scuole” -