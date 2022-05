Trump: “Armi nelle scuole per fermare il male” (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – “L’unico modo per fermare un cattivo con una pistola è un bravo ragazzo con una pistola”. Così l’ex presidente americano Donald Trump è intervenuto alla convention di Houston della National Rifle Association, gruppo che difende il diritto alle Armi, suggerendo di armare gli insegnanti per poter proteggere le scuole. “L’esistenza del male è una delle ragioni migliori per armare cittadini rispettosi della legge”, ha detto Trump definendo ”un’atrocità selvaggia e barbara” la strage nella scuola elementare nella città di Uvalde, in Texas, dove un 18enne ha causato la morte di 19 bambini e due maestre. “Il terribile omicidio di 19 bambini innocenti e di due insegnanti, oltre al ferimento di molti altri, è un’atrocità selvaggia e barbara che sconvolge la coscienza di ogni ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – “L’unico modo perun cattivo con una pistola è un bravo ragazzo con una pistola”. Così l’ex presidente americano Donaldè intervenuto alla convention di Houston della National Rifle Association, gruppo che difende il diritto alle, suggerendo di armare gli insegnanti per poter proteggere le. “L’esistenza delè una delle ragioni migliori per armare cittadini rispettosi della legge”, ha dettodefinendo ”un’atrocità selvaggia e barbara” la strage nella scuola elementare nella città di Uvalde, in Texas, dove un 18enne ha causato la morte di 19 bambini e due maestre. “Il terribile omicidio di 19 bambini innocenti e di due insegnanti, oltre al ferimento di molti altri, è un’atrocità selvaggia e barbara che sconvolge la coscienza di ogni ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Ci andremo a riprendere quella Casa Bianca che amiamo tanto e renderemo l'America più sicura, più ricca e più gran… - MediasetTgcom24 : Trump si ricandida, l'annuncio alla convention della lobby delle armi #trump #NRA #arm #armi #usa #casabianca… - Giorgiolaporta : Che strano: per ogni #strage sotto #Trump la responsabilità era direttamente del Presidente che non aboliva le… - blizzard861 : @fabrizio19651 Non mi pare che Obama, Biden e gli altri Nobel per la pace democratici abbiano mao cambiato tali leg… - BenitoAtos : RT @RobertoRenga: Disciplinare la vendita delle armi? Per carità, dice Trump: un poliziotto davanti a ogni scuola. E perché non davanti a o… -