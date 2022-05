Trump al summit Nra | “Vietare le armi? Grottesco | blindiamo le scuole”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 28 maggio 2022) HOUSTON – “Ogni volta che una persona disturbata o demente commette un crimine così orribile, c’è sempre uno sforzoda parte di alcuni nella nostra società di usare la sofferenza di altri per portare avanti la propria agenda politica estremista”. Così Donalddal palco deldella Nra, l’associazione dei produttori diamericana, che si è svolto in Texas a Houston a pochi giorni dalla sparatoria in una scuola elementare nello stesso Stato, a Uvalde, in cui sono stati uccisi da un 18enne armato di un fucile d’assalto AR-15 che ha fatto irruzione in una classe 19 bambini e due maestre. La soluzione proposta daè di blindare le: “Ciò di cui abbiamo bisogno ora è una revisione da cima a fondo della sicurezza nelledi tutto il ...