Advertising

infoitestero : Trump al summit Nra: vietare armi? Grottesco, blindiamo le scuole - Il Sole 24 ORE - infoitestero : Trump al summit Nra: vietare armi? Grottesco, blindiamo le scuole -

Agenzia askanews

Così Donalddal palco deldella Nra, l'associazione dei produttori di armi americana, che si è svolto in Texas a Houston a pochi giorni dalla sparatoria in una scuola elementare nello ...Morale Ted Cruz è tra gli oratori di spicco, con Donald, deldella NRA che si terrà da domani a Houston. "Puoi fare molto di più che pregare", la rasoiata via tweet di Alexandria Ocasio ... Trump al summit Nra: vietare armi Grottesco, blindiamo le scuole Trump al summit Nra: vietare armi Dovrebbero esserci robuste recinzioni esterne, metal detector e l’uso di nuove tecnologie per garantire che nessun l’individuo può mai entrare nella scuola con un’ar ...La soluzione proposta di Trump è blindare le scuole. Dovrebbero esserci robuste recinzioni esterne, metal detector e l'uso di nuove tecnologie per garantire che nessun l'individuo può mai entrare nell ...