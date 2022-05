Trionfo Real in Champions, Vinicius stende il Liverpool 1-0 (Di sabato 28 maggio 2022) AGI - Il Real Madrid batte il Liverpool 1-0 e si aggiudica la 14ª Champions League della propria storia, trionfando nella finale di Parigi allo Stade de France. Decidono la fiammata di Vinicius e almeno tre parate straordinarie di Courtois, al termine di una partita giocata sicuramente con più convinzione offensiva da parte degli inglesi, ma in cui ha fatto la differenza, ancora una volta, la letalità degli spagnoli in grado di colpire all'unico tiro in porta dei quattro complessivi (23 di cui 9 nello specchio invece quelli avversari). Si completa così nel migliore dei modi il capolavoro di Carlo Ancelotti, che diventa il primo tecnico in assoluto ad alzare quattro volte la coppa dalle grandi orecchie, dopo le due con il Milan e l'ultima nel 2014 sempre con il Real (più due da calciatore con i ... Leggi su agi (Di sabato 28 maggio 2022) AGI - IlMadrid batte il1-0 e si aggiudica la 14ªLeague della propria storia, trionfando nella finale di Parigi allo Stade de France. Decidono la fiammata die almeno tre parate straordinarie di Courtois, al termine di una partita giocata sicuramente con più convinzione offensiva da parte degli inglesi, ma in cui ha fatto la differenza, ancora una volta, la letalità degli spagnoli in grado di colpire all'unico tiro in porta dei quattro complessivi (23 di cui 9 nello specchio invece quelli avversari). Si completa così nel migliore dei modi il capolavoro di Carlo Ancelotti, che diventa il primo tecnico in assoluto ad alzare quattro volte la coppa dalle grandi orecchie, dopo le due con il Milan e l'ultima nel 2014 sempre con il(più due da calciatore con i ...

