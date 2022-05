Triathlon, World Cup Arzachena 2022: 6a Verena Steinhauser tra le donne, lontani gli azzurri tra gli uomini (Di sabato 28 maggio 2022) Si è disputata la tappa di Arzachena (Sardegna) della World Cup di Triathlon 2022. La prova femminile, disputata in mattinata, ha visto il successo della francese Sandra Dodet con il tempo complessivo di 1:00.31, quindi secondo posto per la svizzera Julie Derron a 4 secondi, mentre completa il podio la brasiliana Luisa Baptista a 5. Quarta posizione per Jeanne Lehair con un distacco di 15 secondi, mentre è quinta la spagnola Miriam Casillas Garcia a 21. Sesta posizione per la prima delle azzurre, Verena Steinhauser a 29 secondi, quindi settima la tedesca Annika Koch a 33, ottava la francese Mathilde Gautier a 41, nona la belga Claire Michel a 42 e decima l’austriaca Julia Hauser a 46. Le altre azzurre: 12° Bianca Seregni a 49 secondi, 14° Costanza Arpinelli a 55, davanti a Ilaria Zane ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Si è disputata la tappa di(Sardegna) dellaCup di. La prova femminile, disputata in mattinata, ha visto il successo della francese Sandra Dodet con il tempo complessivo di 1:00.31, quindi secondo posto per la svizzera Julie Derron a 4 secondi, mentre completa il podio la brasiliana Luisa Baptista a 5. Quarta posizione per Jeanne Lehair con un distacco di 15 secondi, mentre è quinta la spagnola Miriam Casillas Garcia a 21. Sesta posizione per la prima delle azzurre,a 29 secondi, quindi settima la tedesca Annika Koch a 33, ottava la francese Mathilde Gautier a 41, nona la belga Claire Michel a 42 e decima l’austriaca Julia Hauser a 46. Le altre azzurre: 12° Bianca Seregni a 49 secondi, 14° Costanza Arpinelli a 55, davanti a Ilaria Zane ...

UnicaRadio : Triathlon: 119 in gara al mondiale sprint di Cannigione - mondotriathlon : Verena Steinhauser pettorale numero 1 alla World Triathlon Cup Arzachena: gli azzurri al via, il programma, le dire… - sehmagazine : ????????????????????? Nastri di partenza pronti ad #Arzachena per la @worldtriathlon Cup di domani. 119 gli atleti élite… - Sport24h_it : Spettacolo e punto per #Parigi2024 ad Arzachena #triathlon -