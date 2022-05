Tragedia a Pietraperzia, il medico Sebastiano Nocilla muore mentre brucia sterpaglie (Di sabato 28 maggio 2022) Pietraperzia – Tragedia a Pietraperzia, in provincia di Enna. Un medico del pronto soccorso del Sant’Elia di Caltanissetta, Sebastiano Nocilla muore ustionato mentre brucia sterpaglie. Il noto professionista di Pietraperzia, ma residente a Caltanissetta, sarebbe morto ustionato nella sua campagna di contrada Menta. Il corpo è stato trovato intorno alle 11.45 nel suo podere. Quando gli operatori del 118 sono arrivati in ambulanza il corpo era semi-carbonizzato. Secondo una prima ricostruzione il pare che il medico stesse bruciando delle sterpaglie per ripulire il terreno. Poi la Tragedia sulla quale sono in corso degli ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 28 maggio 2022), in provincia di Enna. Undel pronto soccorso del Sant’Elia di Caltanissetta,ustionato. Il noto professionista di, ma residente a Caltanissetta, sarebbe morto ustionato nella sua campagna di contrada Menta. Il corpo è stato trovato intorno alle 11.45 nel suo podere. Quando gli operatori del 118 sono arrivati in ambulanza il corpo era semi-carbonizzato. Secondo una prima ricostruzione il pare che ilstessendo delleper ripulire il terreno. Poi lasulla quale sono in corso degli ...

