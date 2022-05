Torna l’Ischia Film Festival: il 25 giugno al via la ventesima edizione (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutidi Valentina Scognamiglio Dal 25 giugno al 2 luglio si terrà la ventesima edizione dell’Ischia Film Festival. Come ogni anno la cornice di questo illustre evento sarà il magnifico Castello Aragonese che sorge su un isolotto collegato ad Ischia da un lungo ponte. Molte le anteprime nazionali de internazionali all’interno di questa edizione del Festival. In gara sono 15 cortometraggi tra cui “Maestrale” vincitore del David di Donatello 2022 per il miglior cortometraggio di Nico Bonomolo. Il Festival ha infatti da sempre dato molta importanza ai corti sui quali il direttore artistico si è espresso più volte. “Un viaggio tra identità locali e ogni attitudine del globo a dimostrazione di quanto il cinema, anche ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutidi Valentina Scognamiglio Dal 25al 2 luglio si terrà ladel. Come ogni anno la cornice di questo illustre evento sarà il magnifico Castello Aragonese che sorge su un isolotto collegato ad Ischia da un lungo ponte. Molte le anteprime nazionali de internazionali all’interno di questadel. In gara sono 15 cortometraggi tra cui “Maestrale” vincitore del David di Donatello 2022 per il miglior cortometraggio di Nico Bonomolo. Ilha infatti da sempre dato molta importanza ai corti sui quali il direttore artistico si è espresso più volte. “Un viaggio tra identità locali e ogni attitudine del globo a dimostrazione di quanto il cinema, anche ...

Advertising

anteprima24 : ** Torna l’Ischia Film Festival: il 25 giugno al via la ventesima edizione ** - anapconfartigi1 : Torna l'appuntamento annuale tanto atteso, con la ripresa delle attività ludiche per il periodo primavera - estate.… - teleischia : GUARDA IN TV. OGGI TORNA CALEIDOSCOPIO, OSPITE GIANNI D’AMICO CON L’ISCHIA INTERNATIONAL SCHOOL FESTIVAL -

Torna il teatro a Borgio Verezzi con 12 prime nazionali ... il riconoscimento, ospitato da Festival e sponsorizzato da Sali di Ischia, verrà consegnato a Ugo ... con un ventaglio di proposte che spazia dall'antica Grecia sino a oggi, allo scopo di destare l'... Nuova Ipomea del Negombo, a Ischia torna la mostra mercato di piante rare e inconsuete Sta per tornare ad Ischia la mostra mercato di piante rare ed inconsuete della fascia temperata calda, evento che da ...cornice mozzafiato della baia di San Montano - tra piscine termali e giardini " l'... La Repubblica ... il riconoscimento, ospitato da Festival e sponsorizzato da Sali di, verrà consegnato a Ugo ... con un ventaglio di proposte che spazia dall'antica Grecia sino a oggi, allo scopo di destare'...Sta per tornare adla mostra mercato di piante rare ed inconsuete della fascia temperata calda, evento che da ...cornice mozzafiato della baia di San Montano - tra piscine termali e giardini "'... Ischia, torna Ipomea del Negombo: “La rivincita della bellezza”