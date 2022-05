Top Gun: Maverick: la canzone di Lady Gaga e il suo significato (Di sabato 28 maggio 2022) Il compositore e produttore di Hold My Hand, canzone di Lady Gaga inserita in Top Gun: Maverick, ha parlato del significato recondito della hit. Lady Gaga ha scritto e interpretato Hold My Hand, hit inserita nella colonna sonora di Top Gun: Maverick. Ad aver composto e prodotto la canzone è stato anche Lorne Balfe che, nel corso di un'intervista con Variety, ha spiegato il suo significato. A proposito di Hold My Hand, hit inserita nella colonna sonora di Top Gun: Maverick firmata da Lady Gaga, Lorne Balfe ha raccontato: "Abbiamo deciso di usare questo tema musicale per sottolineare l'amore di due persone, ma anche un momento emotivo. In modo particolare, abbiamo voluto ... Leggi su movieplayer (Di sabato 28 maggio 2022) Il compositore e produttore di Hold My Hand,diinserita in Top Gun:, ha parlato delrecondito della hit.ha scritto e interpretato Hold My Hand, hit inserita nella colonna sonora di Top Gun:. Ad aver composto e prodotto laè stato anche Lorne Balfe che, nel corso di un'intervista con Variety, ha spiegato il suo. A proposito di Hold My Hand, hit inserita nella colonna sonora di Top Gun:firmata da, Lorne Balfe ha raccontato: "Abbiamo deciso di usare questo tema musicale per sottolineare l'amore di due persone, ma anche un momento emotivo. In modo particolare, abbiamo voluto ...

