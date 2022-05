Tirana bella aria | viaggio al centro di un delirio giallorosso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 maggio 2022) Non lo so, forse è qualcosa che non puoi capire se non ci sei dentro. Come fai a capire quando mancano tre minuti alla fine e stai due a uno in una semifinale e ti guardi intorno e vedi tutte quelle facce, migliaia di facce stravolte, tirate per la paura, la speranza, la tensione, tutti completamente persi senza nient’altro nella testa… E poi il fischio dell’arbitro e tutti che impazziscono e in quei minuti che seguono tu sei aldel mondo, e il fatto che per te è così importante, che il casino che hai fatto è stato un momento cruciale in tutto questo rende la cosa speciale, perché sei stato decisivo come e quanto i giocatori, e se tu non ci fossi stato a chi fregherebbe niente del calcio?(dal film Febbre a 90, tratto dall’omonimo romanzo di Nick Hornby). Si parte martedì. Ore 15, scooter fino a Roma Termini, si prende il treno fino al porto di Bari. Bilancio ...