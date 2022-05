Texas, Trump: 'Armi agli insegnati nelle scuole per fermare il male' (Di sabato 28 maggio 2022) 'L'unico modo per fermare un cattivo con una pistola è un bravo ragazzo con una pistola'. Così l'ex presidente americano Donald Trump suggerisce di armare gli insegnanti per poter proteggere le scuole. Leggi su leggo (Di sabato 28 maggio 2022) 'L'unico modo perun cattivo con una pistola è un bravo ragazzo con una pistola'. Così l'ex presidente americano Donaldsuggerisce di armare gli insegnanti per poter proteggere le

Advertising

LaStampa : Trump in Texas: “Mandiamo miliardi in Ucraina invece di difendere le nostre scuole” - Agenzia_Ansa : Sparatoria in Texas, Trump: 'Grottesco lo sforzo di controllo delle armi'. L'ex presidente Usa ha parlato alla conv… - Giorgiolaporta : Che strano: per ogni #strage sotto #Trump la responsabilità era direttamente del Presidente che non aboliva le… - Mariate48641882 : RT @AlbertoLetizia2: Trump commemora le vittime della strage nella scuola del Texas leggendone i nomi all'evento organizzato dall'associazi… - loZibbo : RT @AlbertoLetizia2: Trump commemora le vittime della strage nella scuola del Texas leggendone i nomi all'evento organizzato dall'associazi… -