Terremoto al Benevento | il presidente Vigorito lascia | “non iscriverò la squadra in Serie B”

(Di sabato 28 maggio 2022) Colpo di scena nel campionato diB: Orestenon sarà più ildel. Il numero uno del club ha comunicato la volontà dire il club,ha richiesto nei prossimi giorni un incontro col sindaco della città Mastella. “IlOrestecomunica alla città, alla tifoseria, alle Istituzioni e a tutti quelli che in questi anni di meravigliosa esperienza lo hanno accompagnato, che nei prossimi giorni chiederà un incontro con il sindaco della città, Clemente Mastella, al fine di consegnare nelle mani dello stesso il titolo sportivo delCalcio, non avendo la volontà di iscrivere il club al prossimo campionato. Nulla potrà cancellare gli anni vissuti, il ricordo e l’affetto ...

