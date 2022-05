Tennis: Roland Garros, Sonego cede al 5° set a Ruud ed esce di scena al 3° turno (Di sabato 28 maggio 2022) Parigi, 28 mag. - (Adnkronos) - Lorenzo Sonego esce di scena al 3° turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa di Parigi. L'azzurro, numero 35 del mondo e 32 del seeding, cede al norvegese Casper Ruud, numero 8 del mondo e ottava testa di serie, con il punteggio di 6-2, 6-7 (3-7), 1-6, 6-4, 6-3 dopo tre ore e 28 minuti. Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) Parigi, 28 mag. - (Adnkronos) - Lorenzodial 3°del, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa di Parigi. L'azzurro, numero 35 del mondo e 32 del seeding,al norvegese Casper, numero 8 del mondo e ottava testa di serie, con il punteggio di 6-2, 6-7 (3-7), 1-6, 6-4, 6-3 dopo tre ore e 28 minuti.

