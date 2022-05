Tennis: Roland Garros, Giorgi agli ottavi (Di sabato 28 maggio 2022) Parigi, 28 mag. - (Adnkronos) - Camila Giorgi si qualifica agli ottavi di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa di Parigi. L'azzurra, numero 30 del mondo e 28 del seeding, sconfigge la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 7 del ranking Wta e settima testa di serie, con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-0 in un'ora e 44 minuti. Giorgi affronterà negli ottavi la russa Daria Kasatkina, numero 20 del mondo e del tabellone. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Parigi, 28 mag. - (Adnkronos) - Camilasi qualificadi finale del, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa di Parigi. L'azzurra, numero 30 del mondo e 28 del seeding, sconfigge la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 7 del ranking Wta e settima testa di serie, con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-0 in un'ora e 44 minuti.affronterà neglila russa Daria Kasatkina, numero 20 del mondo e del tabellone.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ROLAND GARROS, CAMILA GIORGI AGLI OTTAVI Batte in rimonta Sabalenka 4-6, 6-1, 6-0 #SkySport… - Eurosport_IT : 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei i… - TifoCami : RT @Eurosport_IT: Camila Giorgi da impazzire! ?????? #EurosportTENNIS | #RolandGarros | #RG22 | #Giorgi - AVattiato : Grandissima Camila #Giorgi !!!! - Tennis_Italie : RT @Eurosport_IT: CAMILAAAAAAAAAAAAAA! ?????? Per la prima volta la Giorgi si qualifica agli ottavi di finale del Roland Garros: l'azzurra b… -