Tennis | IL TORNEO OPEN 7500 CITTA’ DI POZZUOLI SI PRESENTA ALLA STAMPA

Il TORNEO di Tennis OPEN Città di POZZUOLI scoprirà le carte della sua seconda edizione. Tantissime novità anticipate dalla dirigenza del TC POZZUOLI, sodalizio giovanissimo capace già di raccogliere consensi e riconoscimenti a livello nazionale. In primis il montepremi che raggiunge la cifra di 7500 euro, richiamo cui saranno sensibili giocatori provenienti da ogni regione. Lo scorso anno a vincere fu lo svizzero Remy Bertola che oggi si è issato tra i primi 500 giocatori del ranking mondiale. In finale ebbe vita distesa sul pur bravo Giovanni Cozzolino mentre nel femminile il titolo se lo aggiudicò Mariapia Vivenzio. "Abbiamo studiato una formula nuova che dovrebbe consentirci di far esprime appieno le potenzialità della nostra struttura – ci dice Vincenzo Garbato,

