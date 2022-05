Teatrino politico: Salvini a Mosca? Protestano Letta, Meloni, Renzi e Calenda. Lui ci ripensa: “Vado se serve” (Di sabato 28 maggio 2022) il proposito di Matteo Salvini di volare a Mosca per dare un suo contributo alla ricerca della pace, per una volta sembra mettere d'accordo l'intero arco parlamentare e il governo. Il leader della Lega ne prende atto, si dichiara "sconcertato e stupito" per le reazioni e prende tempo : "Non ho certezze che ci andrò, ci stiamo lavorando. E si va se serve" . E' il Teatrino della politica L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 28 maggio 2022) il proposito di Matteodi volare aper dare un suo contributo alla ricerca della pace, per una volta sembra mettere d'accordo l'intero arco parlamentare e il governo. Il leader della Lega ne prende atto, si dichiara "sconcertato e stupito" per le reazioni e prende tempo : "Non ho certezze che ci andrò, ci stiamo lavorando. E si va se" . E' ildella politica L'articolo proviene da Firenze Post.

