Tardelli | «Non capisco il giudizio che oggi si dà sui tecnici Come si fa a dire che Allegri non è bravo?»

La Gazzetta dello Sport intervista Marco Tardelli. Il tema è la Juventus. Il club di Agnelli è diverso dal Milan, non ha tempo per ricostruire, deve vincere. «La Juve non ha più tempo di aspettare. Ha alcuni giovani, ha preso Vlahovic, ma ora deve vincere. Non è il Milan che ha potuto permettersi di costruire. E comunque la svolta è stato Ibra che ha cambiato tutto e trasformato uno spogliatoio timido in uno spavaldo, aiutando la crescita di Tonali, Leao, Tomori, Kalulu. Il Milan ha visto anche Maignan: bravo Maldini. Ha avuto coraggio. La Juve non se lo può permettere». Su Allegri: «Allegri giudichiamolo alla fine della prossima stagione. Questa non era la sua Juve, la prossima sì. E comunque: Come si fa a dire che non è bravo? Mou e Ancelotti hanno un gioco tanto ...

