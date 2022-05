Superlega | La Stampa | “Incontro importante a Parigi”

Leggi su seriea24

(Di sabato 28 maggio 2022), LA- Come riporta il giornale La, Si torna nel climache ad oggi è un tema di grande attualità.in occasione della Finale di Champions che andrà in scena stasera e che porterà un trofeo di una grande importanza nella bacheca di Liverpool o Real Madrid. Un faccia a faccia di tutto rispetto che ad oggi non era davvero previsto, ma che magari ha fatto toccare temi davvero importanti per il futuro di tutti e soprattutto del calcio mondiale. Lasvela un retroscena della finale ditra Liverpool e Real Madrid. In occasione della finale ci sarà il primotra il grande manovratore della, Florentino Perez e il capo ...