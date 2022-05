Strage nella scuola del Texas, responsabilità degli agenti sempre più pesante (Di sabato 28 maggio 2022) Si rivelano sempre più pesanti le responsabilità degli agenti americani non intervenuti tempestivamente durante l'assalto alla scuola elementare di Uvalde in Texas in cui sono morti 19 bambini e 2 maestre. Non intervenire "è stata una decisione sbagliata" ha detto Stephen McCraw, capo del Dipartimento di pubblica sicurezza del Texas. "Il comandante sul posto lo ha considerato un soggetto barricato pensando che non ci fossero più bambini in pericolo. Ovviamente invece basandosi sulle informazioni che abbiamo c'erano bambini nella classe in pericolo ed era in effetti una situazione da sparatore attivo, non barricato".video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 28 maggio 2022) Si rivelanopiù pesanti leamericani non intervenuti tempestivamente durante l'assalto allaelementare di Uvalde inin cui sono morti 19 bambini e 2 maestre. Non intervenire "è stata una decisione sbagliata" ha detto Stephen McCraw, capo del Dipartimento di pubblica sicurezza del. "Il comandante sul posto lo ha considerato un soggetto barricato pensando che non ci fossero più bambini in pericolo. Ovviamente invece basandosi sulle informazioni che abbiamo c'erano bambiniclasse in pericolo ed era in effetti una situazione da sparatore attivo, non barricato".video width="746" height="420" ...

