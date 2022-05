Strage in Texas, la polizia “sotto indagine” per i ritardi nell’intervento. Gli insegnanti a Trump: “No alle armi a scuola” (Di sabato 28 maggio 2022) I 100 colpi sparati da Salvador Ramos, il 18enne autore della Strage nella Robb Elementary School di Uvalde, ha acceso i riflettori sui tentennamenti e il ritardo con cui la polizia texana ha affrontato l’emergenza, una delle stragi più sanguinose della storia statunitense: 21 morti tra cui 19 bambini. L’inadeguata risposta degli agenti al killer al momento sotto indagine potrebbe finire al centro di azioni disciplinari, cause e anche accuse penali. Secondo alcuni esperti la sparatoria è stata talmente mal gestita su più livelli che un “agnello sacrificale” sarà trovato per inviare un segnale forte e chiaro. Le accuse penali sono raramente portate avanti contro le forze dell’ordine nella sparatorie nelle scuole, anche se non mancano eccezioni. È il caso della Strage di Parkland, Florida, dove una ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) I 100 colpi sparati da Salvador Ramos, il 18enne autore dellanella Robb Elementary School di Uvalde, ha acceso i riflettori sui tentennamenti e il ritardo con cui latexana ha affrontato l’emergenza, una delle stragi più sanguinose della storia statunitense: 21 morti tra cui 19 bambini. L’inadeguata risposta degli agenti al killer al momentopotrebbe finire al centro di azioni disciplinari, cause e anche accuse penali. Secondo alcuni esperti la sparatoria è stata talmente mal gestita su più livelli che un “agnello sacrificale” sarà trovato per inviare un segnale forte e chiaro. Le accuse penali sono raramente portate avanti contro le forze dell’ordine nella sparatorie nelle scuole, anche se non mancano eccezioni. È il caso delladi Parkland, Florida, dove una ex ...

