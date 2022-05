Strage in Texas | il killer «era inquietante e violento con le donne» | le testimonianze delle compagne di scuola

(Di sabato 28 maggio 2022) Salvador Ramos, ilche ha ucciso 21 persone in una sparatoria allaelementare di Uvalde, in, il 24 maggio, era anche «verso le». Lo dicono diverse coetanee che frequentavano lo stesso liceo del 18enne, le cuisono state raccolte dal New York Post. «Ha frequentato una mia amica. E poi si sono lasciati e lui ha cercato di frequentare me, ma io l’ho rifiutato. Perché mi trasmetteva sempre un senso di inquietudine», racconta la 17enne Keanna Baxter, che lo descrive come «», «imprevedibile» e «». «La mia amica mi diceva che le faceva paura, perché diventava molto. Quando perdeva le staffe, lei temeva letteralmente per la sua vita», continua Baxter. «Era ...

