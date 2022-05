Strage di Brescia | l’avvocato di Tramonte | ecco perché la strage non è fascista e lui è innocente

(Di sabato 28 maggio 2022) Dopo l’accoglimento da parte della Corte d’appello didell’istanza di revisione del processo,Baldassarre Lauria, difensore di Maurizio, padovano, ex-collaboratore del Sid (Servizio informazioni difesa), condannato in via definitiva nel 2017 all’ergastolo per ladi Piazza della Loggia a, di cui oggi ricorre il 48esimo anniversario spiega all’AdnKronos, a suo parere, quell’attentato non fuil suo assistito è: “Maurizio. E per la chiave di lettura che faccio delle carte processuali, a mio avviso ladi Piazza della Loggia non ha una matrice ...

Advertising

GassmanGassmann : 28 Maggio 1974. Piazza della Loggia,Brescia.Strage neofascista, 8 morti. #ionondimentico rip?? - EnricoLetta : A #Brescia stamani in ricordo delle vittime della strage neofascista di #PiazzadellaLoggia. - EnricoLetta : A Brescia in memoria delle vittime della strage di #PiazzadellaLoggia nell’anniversario di quel drammatico terribil… - venti72 : RT @maurobiani: 28 maggio 1974. Strage di Piazza della loggia #Brescia (vignetta 2015) - StefaniSer : @EnricoLetta Il più grave problema del @pdnetwork e di @EnricoLetta sono le dichiarazioni diametralmente opposte ai… -

L'anniversario delladi Gornij Vakuf , da cui si salvarono soltanto i bresciani Cristian Penocchio e Agostino Zanotti, cade oggi e per ricordarlo stasera al Nuovo Eden, alle 21, sarà ...Ieri si è ricordata lache 48 anni fa insanguinava il centro di: ladi Piazza della Loggia il 28 maggio 1974. Otto morti e oltre cento feriti per unanera, compiuta durante una manifestazione unitaria contro il terrorismo neofascista indetta ...In Loggia sono arrivati anche i messaggi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati È una storia fatta di verità negate'. La for ...Otto morti e circa cento feriti è il tragico bilancio finale della strage. Un’occasione per recriminare, un’occasione per esibirsi, un’occasione per accusare, per vendette particolari, per speculazion ...