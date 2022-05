Stefano De Martino tenta lo sgambetto: “Vogliono fargli concorrenza”, tradimento alla Mediaset (Di sabato 28 maggio 2022) Il conduttore Stefano De Martino è stato scelto da Rai 2 per un nuovo programma musicale in vista dell’estate: scatta già la polemica Il conduttore Stefano De Martino (Foto ANSA)L’estate di casa Rai comincia a delinearsi con nuovi format ed eventi senza precedenti. In queste ore a tal proposito è arrivata una nuova indiscrezione a sorpresa che vede coinvolto il conduttore Stefano De Martino. L’ex ballerino si prepara infatti a condurre la prima edizione dell’evento musicale Summer Hits con la collega Andrea Delogu. Si tratta di un vero esperimento per la rete che ha però già scatenato una piccola polemica. Secondo alcuni utenti dei social, la scelta della rete televisiva è quella di provare a fare concorrenza a Battiti Live e quindi ad un format di successo dell’estate ... Leggi su specialmag (Di sabato 28 maggio 2022) Il conduttoreDeè stato scelto da Rai 2 per un nuovo programma musicale in vista dell’estate: scatta già la polemica Il conduttoreDe(Foto ANSA)L’estate di casa Rai comincia a delinearsi con nuovi format ed eventi senza precedenti. In queste ore a tal proposito è arrivata una nuova indiscrezione a sorpresa che vede coinvolto il conduttoreDe. L’ex ballerino si prepara infatti a condurre la prima edizione dell’evento musicale Summer Hits con la collega Andrea Delogu. Si tratta di un vero esperimento per la rete che ha però già scatenato una piccola polemica. Secondo alcuni utenti dei social, la scelta della rete televisiva è quella di provare a farea Battiti Live e quindi ad un format di successo dell’estate ...

Advertising

RaiUno : ?Domenica In Show? Giochi, musica e tanti amici con Mara Venier per festeggiare la fine della sua 13ª edizione di D… - gianlu_79 : RT @RaiUno: ?Domenica In Show? Giochi, musica e tanti amici con Mara Venier per festeggiare la fine della sua 13ª edizione di Domenica In e… - angiuoniluigi : RT @fanpage: #DomenicaInShow Stefano De Martino incontra Renzo Arbore, l'emozione del conduttore - ParliamoDiNews : Stefano De Martino chi è: dove e quando è nato, età, altezza, biografia, carriera, vita privata, Belen Rodriguez |… - gaetano19762010 : RT @Baccotvnews: Un grande come Renzo Arbore che lancia uno dei conduttori del futuro Stefano De Martino. Passaggio di testimone tra due ge… -