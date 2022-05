Stefano Cinti ci parla del nuovo singolo “Io non sono razzista | ma…”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 28 maggio 2022) “Ho scritto ‘Io non, ma…’ cercando di descrivere l’atteggiamento verso ciò che è diverso da noi, i luoghi comuni, i pregiudizi e la pigrizia di confrontarsi con gli altri” Dal 13 maggio 2022 è disponibile in rotazione radiofonica “Io non, ma…” (Italiana Musica Artigiana), ildi, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 27 aprile. É un brano di musica pop con elementi funk e rhytm&blues. Il testo si sviluppa in un cantato/to che descrive con realismo ed ironia l’atteggiamento verso ciò che è diverso, i luoghi comuni, i pregiudizi “Io non, ma nel mio quartiere gli indiani hanno comprato le bancarelle della frutta e ...