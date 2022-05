Stadio della Roma: Virginia Raggi indagata per falsa testimonianza (Di sabato 28 maggio 2022) L’ex sindaca di Roma Virginia Raggi potrebbe aver mentito. E per questo la la procura della Repubblica l’ha iscritta nel registro degli indagati per falsa testimonianza. I fatti si riferiscono in particolare a una sua deposizione nel corso del processo sullo Stadio della Roma. La Raggi fu denunciata nel maggio dello scorso anno e nelle scorse ore è trapelata la notizia dell’iscrizione del suo nome nel registro degli indagati, come riporta il Fatto Quotidiano. Tutto ebbe inizio con la deposizione dell’ex sindaca in merito all’iter burocratico riguardante lo Stadio giallorosso. Il progetto, proprio a causa della burocrazia, non ebbe mai inizio. Questo succedeva ancora prima ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 28 maggio 2022) L’ex sindaca dipotrebbe aver mentito. E per questo la la procuraRepubblica l’ha iscritta nel registro degli indagati per. I fatti si riferiscono in particolare a una sua deposizione nel corso del processo sullo. Lafu denunciata nel maggio dello scorso anno e nelle scorse ore è trapelata la notizia dell’iscrizione del suo nome nel registro degli indagati, come riporta il Fatto Quotidiano. Tutto ebbe inizio con la deposizione dell’ex sindaca in merito all’iter burocratico riguardante logiallorosso. Il progetto, proprio a causaburocrazia, non ebbe mai inizio. Questo succedeva ancora prima ...

