Spray sui tifosi del Liverpool, la finale di Champions diventa un caso. E sui social scoppia la polemica (Di sabato 28 maggio 2022) La finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid è diventata un caso politico internazionale. Molti tifosi inglesi non avevano il biglietto e la polizia schierata intorno allo Stade de France di Parigi è stata costretta a fermarli con le maniere forti e Spray al peperoncino. La polizia parigina sembra aver perso la testa. Ora usa lo Spray al peperoncino contro i tifosi che non riescono a entrare. pic.twitter.com/ZNmaODOmIJ — Fulvio Paglialunga (@FulvioPaglia) May 28, 2022 Subito sui social è scattata l'indignazione come dimostrano i video pubblicati da molti utenti e che testimoniano le maniere forti usate dalle forze dell'ordine. Insomma a Parigi l'inizio della partita è stato segnato ... Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) LadiLeague trae Real Madrid èta unpolitico internazionale. Moltiinglesi non avevano il biglietto e la polizia schierata intorno allo Stade de France di Parigi è stata costretta a fermarli con le maniere forti eal peperoncino. La polizia parigina sembra aver perso la testa. Ora usa loal peperoncino contro iche non riescono a entrare. pic.twitter.com/ZNmaODOmIJ — Fulvio Paglialunga (@FulvioPaglia) May 28, 2022 Subito suiè scattata l'indignazione come dimostrano i video pubblicati da molti utenti e che testimoniano le maniere forti usate dalle forze dell'ordine. Insomma a Parigi l'inizio della partita è stato segnato ...

Advertising

tempoweb : Spray sui tifosi del #Liverpool, la finale di #Champions diventa un caso. E sui social scoppia la polemica… - TexTexgordon2 : RT @Telebari: Scritte no vax sui muri di scuola e hub: denunciata 31enne. Digos sequestra bombolette spray e adesivi - #Bari #Notizie #News… - tiecolino : Spray al peperoncino sui tifosi muniti di biglietto Cosa si sarebbe detto se fosse accaduto in Russia? #UCLfinal - orgoglioRN1899 : @duppli - Paranoid_dude_ : ma tipo come si usano le bombolette spray? o tipo per disegnare sui muri mi sento inveccile a chiedere but mi affascina e volevo provare -