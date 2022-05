Speranza | “Mascherine ancora nei presidi sanitari | le toglieremo in cinema e teatri”

(Di sabato 28 maggio 2022) ROMA – Si avvicina il 15 giugno, e cioè la data in cui dovrebbero cadere altri ‘pezzi’ dell’obbligo residuo di indossare il Dpi in alcuni contesti contro il contagio da Covid-19. In vista di questa scadenza, il ministro della Salute Roberto(foto) ha spiegato che le“le terremo nei, mentre sicuramente leneie nei. Quanto ai mezzi di trasporto, valuteremo”. Mentre, relativamente alla scuola, “il decreto prevede l’obbligo fino al termine dell’anno scolastico”. L'articolo L'Opinionista.

