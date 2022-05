Speciale TG1, arriva il docu-film Hotel Sarajevo (Di sabato 28 maggio 2022) Domani sera andrà in onda uno Speciale del TG1 sul primo canale: disponibile per la visione Hotel Sarajevo In onda, domani, domenica 29 maggio in Speciale TG1 in seconda serata su RAI1Durata: 90?Una produzione Clipper Media e Luce Cinecittà con Rai Cinema Hotel Sarajevo ripercorre alcune delle vicende cruciali del conflitto nella ex-Jugoslavia, soffermandosi sull’assedio di Sarajevo e la guerra in Bosnia-Erzegovina per raccontare le ferite di una guerra avvenuta nel cuore dell’Europa, dove comunità che avevano fino ad allora convissuto si ritrovarono coinvolte, alternativamente vittime e carnefici, in crimini spietati. A trent’anni dalla guerra nei Balcani e dall’assedio di Sarajevo, uno dei più lunghi della storia moderna, tre generazioni si ... Leggi su 361magazine (Di sabato 28 maggio 2022) Domani sera andrà in onda unodel TG1 sul primo canale: disponibile per la visioneIn onda, domani, domenica 29 maggio inTG1 in seconda serata su RAI1Durata: 90?Una produzione Clipper Media e Luce Cinecittà con Rai Cinemaripercorre alcune delle vicende cruciali del conflitto nella ex-Jugoslavia, soffermandosi sull’assedio die la guerra in Bosnia-Erzegovina per raccontare le ferite di una guerra avvenuta nel cuore dell’Europa, dove comunità che avevano fino ad allora convissuto si ritrovarono coinvolte, alternativamente vittime e carnefici, in crimini spietati. A trent’anni dalla guerra nei Balcani e dall’assedio di, uno dei più lunghi della storia moderna, tre generazioni si ...

