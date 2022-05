Spagna, la nuova legge del "solo sì è un sì": ogni abuso sarà considerato violenza sessuale (Di sabato 28 maggio 2022) Finora nei processi la figura giuridica dell'abuso era utilizzata agli avvocati degli aggressori per ottenere le attenuanti. Ora qualsiasi atto sessuale senza consenso sarà considerato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 28 maggio 2022) Finora nei processi la figura giuridica dell'era utilizzata agli avvocati degli aggressori per ottenere le attenuanti. Ora qualsiasi attosenza consenso...

SkyTG24 : Il parlamento di #Madrid ha approvato una nuova legge contro le #violenzesessuali, conosciuta come la legge del “so… - salvodal52 : RT @MediasetTgcom24: Spagna, la nuova legge del 'solo sì è un sì': ogni abuso sarà considerato violenza sessuale #irenemontero #spagna #c… - MediasetTgcom24 : Spagna, la nuova legge del 'solo sì è un sì': ogni abuso sarà considerato violenza sessuale #irenemontero #spagna… - Kualy2014 : RT @SkyTG24: Il parlamento di #Madrid ha approvato una nuova legge contro le #violenzesessuali, conosciuta come la legge del “solo un sì è… - _giulsz : RT @SkyTG24: Il parlamento di #Madrid ha approvato una nuova legge contro le #violenzesessuali, conosciuta come la legge del “solo un sì è… -