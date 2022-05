Sostituzione folle tra i prof | Veronica Peparini senza parole | telefonata dopo 10 anni

Leggi su direttanews

(Di sabato 28 maggio 2022)potrebbe essere sostituita, l’insegnante di Amici potrebbe dire addio al suo posto per un cambiamento meditato dalla De Filippi(Instagram)Amici 21 è finito ormai da settimane, il talent show di Maria De Filippi è riuscito a fare come sempre numeri da record grazie anche alle scelte accurate di Maria che ogni anno non solo cura i cast degli allievi ma anche tutto il personale: dagli insegnanti ai vari operatori scenografici, iessionisti di ballo e così via. Quest’anno laha previsto l’arrivederci di Arisa, per l’entrata di Raimondo Todaro, ilessionista di ballo che ha lavorato per decenni con Milly Carlucci a Ballando con le Stelle. Todaro al ballo e Lorella Cuccarini spostata invece al canto in ...