Sono 18 255 i nuovi casi di Covid 19 | ancora 66 decessi

Advertising

infoitinterno : Coronavirus in Italia, il bollettino del 28 maggio: 18.255 nuovi casi, i morti sono 66 - fainformazione : Covid al 28 maggio 2022: indice di positività al 9,44%, 66 i nuovi decessi 18.255 i nuovi casi di coronavirus reg… - fainfocronaca : Covid al 28 maggio 2022: indice di positività al 9,44%, 66 i nuovi decessi 18.255 i nuovi casi di coronavirus reg… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Nelle ultime 24 ore sono 18.255 i nuovi contagi e 66 le vittime, secondo i dati del ministero della Salute.… - messina_oggi : Covid, 18.255 nuovi casi e 66 decessi nelle ultime 24 oreROMA (ITALPRESS) - Sono 18.255 i nuovi positivi al Covid n… -

18.i nuovi casi di positività al Covid - 19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore dal ministero della Salute. I nuovi decessi riferibili alla malattiastati 66. Il tasso di positività ...18.(ieri 19.666) i nuovi casi di Coronavirus registrati su tutto il territorio nazionale, nell'arco delle ultime 24 ore. La Lombardia, con 2.360 contagi, risulta essere la regione ...La Regione Emilia-Romagna comunica che sono stati eliminati 3 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19. La percentuale di positivi considerando il totale dei tampo ...Gli attualmente positivi sono 17.371 in meno (ieri -14.802) per un totale che scende a 721.575 Sono 193.183 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore che fanno rilevare un ...