Sommossa dei presidi contro le mascherine obbligatorie agli esami: ora basta (Di sabato 28 maggio 2022) esami di Stato con o senza mascherina per gli studenti con l'afa incombente? Il dilemma tiene banco. Non si arresta il dibattito sull'obbligo, attualmente vigente, di indossare i dispositivi di protezione individuale a scuola a una manciata di giorni dal termine dell'anno scolastico. Ad intervenire ieri, dopo le posizioni espresse da più parti, anche il presidente dell'Associazione Nazionale presidi di Roma, Mario Rusconi. «agli esami di Terza media e di Maturità potrebbe benissimo essere abolito l'obbligo», ha affermato Rusconi, facendo notare: «D'altra parte, vedo che si consente che ci siano anche 100mila tifosi ammassati al Circo Massimo per ore senza alcun obbligo...». Dichiarazioni, quelle del leader del sindacato dei capi di istituto della Capitale, che fanno il paio con le parole del sottosegretario ...

