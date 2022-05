Soluzioni Cruciverba del 28 05 22 Tutte le definizioni

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 28 maggio 2022) Se siete in cerca delledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e avrete una mente più allenata e più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Bando alle ciance e vediamo ledeidel giorno 28/05/22: Aiuta ad aggiustare il tiro 9 lettere: Inastare: Citata in precedenza 8 lettere: Apporti: Formaggio simile al camembert 9 lettere: Taleggio: Il conte in inghilterra 15 lettere: British museum: Il marinaio che era di vedetta 14 lettere: Sala macchine: La distruzione dei germi da parte degli anticorpi 11 lettere: Vitamina c: La parola con l accento sull ultima sillaba 8 lettere: Apocope: La posizione politica di chi cerca di conciliare due opposti ...