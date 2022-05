Sinner-McDonald in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di sabato 28 maggio 2022) Jannik Sinner sfiderà l’americano Mackenzie McDonald nel terzo turno del Roland Garros 2022. In caso di successo, l’altoatesino centrerebbe gli ottavi di finale dello Slam parigino per la terza volta in carriera su altrettante partecipazioni. L’azzurro arriva a quest’appuntamento dopo la maratona di quasi quattro ore contro lo spagnolo Carballes Baena. Non sarà una passeggiata anche contro il giovane statunitense. Quest’ultimo sembra essersi ritrovato sulla terra della capitale francese dopo un ultimo periodo abbastanza carente a livello di risultati e prestazioni. L’unico scontro diretto andato in scena tra i due è stato appannaggio di Sinner, che lo scorso inizio agosto s’impose in tre set nella finale del torneo Atp 500 di Washington. In quell’occasione l’italiano dimostrò di ... Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) Janniksfiderà l’americano Mackenzienel terzo turno del. In caso di successo, l’altoatesino centrerebbe gli ottavi di finale dello Slam parigino per la terza volta in carriera su altrettante partecipazioni. L’azzurro arriva a quest’appuntamento dopo la maratona di quasi quattro ore contro lo spagnolo Carballes Baena. Non sarà una passeggiata anche contro il giovane statunitense. Quest’ultimo sembra essersi ritrovato sulla terra della capitale francese dopo un ultimo periodo abbastanza carente a livello di risultati e prestazioni. L’unico scontro diretto andato in scena tra i due è stato appannaggio di, che lo scorso inizio agosto s’impose in tre set nella finale del torneo Atp 500 di Washington. In quell’occasione l’italiano dimostrò di ...

