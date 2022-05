Sinner approda agli ottavi del Roland Garros

Leggi su iltempo

(Di sabato 28 maggio 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jannikdi finale del, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. Il 20enne tennista di Sesto Pusteria, numero 12 del ranking e 11 del seeding, ha battuto in tre set per 6-3, 7-6 (6), 6-3, dopo 2 ore e 51 minuti di gioco, lo statunitense Mackenzie McDonald, numero 60 del ranking Atp. Lunedì, per un posto nei quarti, l'azzurro se la vedrà con il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 7, che ha piegato in quattro set il cileno Christian Garin con il punteggio di 6-4 3-6 6-2 7-6(11).– foto LivePhotoSport –(ITALPRESS).