Serie A, la Lega ritira il ricorso al Tribunale Federale Nazionale (Di sabato 28 maggio 2022) Nella mattinata odierna la Lega Serie A ha ritirato questa mattina il ricorso al Tribunale Federale Nazionale. Ad annunciarlo è stato il presidente della Lega Lorenzo Casini: “Ricevuta la comunicazione ufficiale che il ricorso presentato al Collegio di garanzia è stato assegnato alle Sezioni unite, il massimo organo della giustizia sportiva, abbiamo scelto di ritirare quello al Tribunale Federale. Ora attendiamo solo la data dell’udienza dinanzi alle Sezioni unite del Collegio di garanzia”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) Nella mattinata odierna laA hato questa mattina ilal. Ad annunciarlo è stato il presidente dellaLorenzo Casini: “Ricevuta la comunicazione ufficiale che ilpresentato al Collegio di garanzia è stato assegnato alle Sezioni unite, il massimo organo della giustizia sportiva, abbiamo scelto dire quello al. Ora attendiamo solo la data dell’udienza dinanzi alle Sezioni unite del Collegio di garanzia”. SportFace.

