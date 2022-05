Se Erdogan ha davvero catturato il Califfo dell'Isis metterà i piedi sul tavolo della Nato (Di sabato 28 maggio 2022) Non ci sono conferme ufficiali dell'indiscrezione sul clamoroso arresto di al-Qurashi in Turchia. Potrebbe essere annunciata a giorni. Di certo le credenziali del leader turco agli occhi di Washington e della comunità internazionale aumenterebbero moltissimo Leggi su huffingtonpost (Di sabato 28 maggio 2022) Non ci sono conferme ufficiali'indiscrezione sul clamoroso arresto di al-Qurashi in Turchia. Potrebbe essere annunciata a giorni. Di certo le credenziali del leader turco agli occhi di Washington ea comunità internazionale aumenterebbero moltissimo

