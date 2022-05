Advertising

marco_to66 : Altri particolari incredibili di quello che è accaduto nella Scuola Elementare Texana durante l'assalto armato. - EneaNegrini : RT @mittdolcino: Le incredibili affermazioni del generale USA McInerney, che ha di fatto previsto l'eccidio nella scuola USA di ieri. Chiam… - Trelkowsky2 : RT @mittdolcino: Le incredibili affermazioni del generale USA McInerney, che ha di fatto previsto l'eccidio nella scuola USA di ieri. Chiam… - antbar12 : RT @mittdolcino: Le incredibili affermazioni del generale USA McInerney, che ha di fatto previsto l'eccidio nella scuola USA di ieri. Chiam… - vaniacavi : RT @mittdolcino: Le incredibili affermazioni del generale USA McInerney, che ha di fatto previsto l'eccidio nella scuola USA di ieri. Chiam… -

la Repubblica

... morti in ambito di PCTO (alternanza- lavoro). A Torino sono state applicate misure ... "Trovoe sproporzionate le misure cautelari. Questo prescinde completamente da un giudizio sui ...Undici anni e la vita già segnata per sempre. La stessa vita che però è riuscita a salvarsi con un coraggio e una freddezza. Durante la sparatoria allaelementare di Ulvade , Texas, che ha portato alla morte di 21 persone tra cui 19 bambini , la piccola Miah Cerrillo si è finta morta cospargendosi il ... Scuola, le incredibili spese di Indire, il braccio scientifico dell'Istruzione Il primo piano della newsletter "Dietro la lavagna" racconta l'ispezione della Corte dei conti nei confronti sull'istituto scientifico ...Perugia, maestra salva bimbo che sta per morire soffocato: "L'ho visto in una serie tv" Flavia Napolitano, 45 anni, maestra elementare di Perugia venerdì scorso ha soccorso e salvato un bambino durant ...