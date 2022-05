Scuola, ambienti didattici innovativi: avviso da 159 milioni di euro. Domande entro il 17 giugno (Di sabato 28 maggio 2022) Un finanziamento complessivo pari a 159 milioni di euro per arredi, strumenti didattici e attrezzature digitali nella Scuola dell’infanzia. C’è tempo fino al 17 giugno per partecipare all’avviso dal titolo ‘ambienti didattici innovativi per la Scuola dell’infanzia’, pubblicato oggi sul sito del Ministero dell’Istruzione. L’obiettivo del bando, finanziato grazie ai Fondi strutturali europei (PON e REACT EU), in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, è quello di promuovere l’innovazione didattica con la creazione, anche nelle scuole dei più piccoli, di ambienti e spazi innovativi, che garantiscano sicurezza, accessibilità, inclusività, flessibilità, nel ... Leggi su ildenaro (Di sabato 28 maggio 2022) Un finanziamento complessivo pari a 159diper arredi, strumentie attrezzature digitali nelladell’infanzia. C’è tempo fino al 17per partecipare all’dal titolo ‘per ladell’infanzia’, pubblicato oggi sul sito del Ministero dell’Istruzione. L’obiettivo del bando, finanziato grazie ai Fondi strutturalipei (PON e REACT EU), in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, è quello di promuovere l’innovazione didattica con la creazione, anche nelle scuole dei più piccoli, die spazi, che garantiscano sicurezza, accessibilità, inclusività, flessibilità, nel ...

